पंकज त्रिपाठी फिल्मों से पहले होटल में करते थे काम, 2 साल तक छीले प्याज-आलू

जब दर्शकों में से एक व्यक्ति ने बताया कि वह अपने करियर को लेकर उलझन में है, तो कपिल ने पंकज से पूछा कि क्या अभिनय में आने से पहले उन्होंने भी कभी ऐसी अनिश्चितता का सामना किया था।

इस पर पंकज ने कहा, "मैं भी एक छात्र नेता बनना चाहता था, लेकिन पुलिस ने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसी दिन मैंने अपना इरादा बदल लिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि इसमें मार खाना भी शामिल है।"