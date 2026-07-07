पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'ओह माय डॉग' का टीजर जारी, दिल छूने को तैयार भावुक कहानी

लेखन ज्योति सिंह 02:37 pm Jul 07, 202602:37 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड निर्देशक अमित राय संवेदनशील विषयों को मनोरंजन तरीके से पेश करने में माहिर हैं। पहले उनकी फिल्म 'ओह माय गॉड' (2012) और 'OMG' (2023) को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया था। अब वह अपनी अगली फिल्म 'ओह माय डॉग' के साथ फिल्मी पर्दे पर लौट रहे हैं, जिसका टीजर जारी हो गया है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी मुख्य किरदार में हैं। उनके अलावा, 'कैनाइन स्टार्स' ऑस्कर और ब्रूनो समेत 250 से ज्यादा कुत्ते फिल्म का अहम हिस्सा हैं।