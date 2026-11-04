कपिल शर्मा के शो में पहुंचे पंकज त्रिपाठी

UPSC करना चाहते थे पंकज त्रिपाठी, कपिल शर्मा के शो में खोला दिल में दबा राज

लेखन ज्योति सिंह 03:49 pm Nov 04, 202603:49 pm

क्या है खबर?

कपिल शर्मा का 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपने 5वें सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर लौट चुका है। हालिया एपिसोड का प्रोमो निर्माताओं द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें मेहमान बनकर पंकज त्रिपाठी, काॅमेडियन जाकिर खान और एजुकेटर डॉ विकास दिव्यकीर्ति पहुंचे। प्रोमो की शुरुआत कपिल द्वारा तीनों मेहमानों के स्वागत से हुई। इसके बाद माहौल काफी मजाकिया और मस्तीभरा हो गया। इस दौरान पंकज ने बताया कि वह UPSC की तैयारी करना चाहते थे।