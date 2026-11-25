बॉलीवुड जिन रोमांटिक कहानियों पर सबसे ज्यादा निर्भर रहा है, उन पर बात करते हुए पंकज ने न्यूज 18 से कहा, "मेरा मानना है कि जो टीनएज लव स्टोरीज होती हैं, जिस पर हिंदी सिनेमा बहुत भरोसा करता है, वो प्रेम कहानी से ज्यादा हार्मोन की कहानी है।"

उन्होंने बताया कि असली, टिकाऊ और गहरी समझ वाला प्यार जीवन के एक ज्यादा परिपक्व दौर में आता है, जब इंसान खुद को और रिश्तों को बेहतर तरीके से समझ पाता है।