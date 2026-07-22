'ओह माय डॉग' से पहले OTT पर देखिए पंकज त्रिपाठी की ये 5 धांसू फिल्में-वेब सीरीज

2012 में रिलीज हुई 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में लोगों ने पंकज के किरदार को खूब पसंद किया था। उनके शांत, लेकिन डरावने अंदाज ने बॉलीवुड के विलेन की परिभाषा बदल दी थी। आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।

हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'स्त्री' का पहला भाग 2018 में आया था। इसमें पंकज अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग दिखाते हुए नजर आए थे। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो आप इसे भी प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।