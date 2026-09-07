पंकज त्रिपाठी के वो किरदार जिन्होंने बदल दी उनकी पहचान
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनो मिर्जापुर की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'रन' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। लंबे संघर्ष के बाद साल 2012 की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' ने उन्हें पहचान दिलाई और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंकज ने अपने शानदार अभिनय से कई यादगार किरदारों को जीवंत किया। ऐसे में आइए जानते हैं उनकी इन खास भूमिकाओं के बारे में।
#1 & #2
'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में सुल्तान कुरेशी और 'स्त्री' में रुद्र
अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' को दुनिया भर में खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म में पंकज ने सुल्तान कुरैशी की भूमिका निभाई थी। वह कुरैशी कबीले का मुखिया था। इस फिल्म में उन्होंने जबर्दस्त अभिनय किया था।
पंकज ने फिल्म 'स्त्री' में 'रुद्र' का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनका मजेदार अंदाज ने लोगों को हंसा-हंसाकर लोटपोट कर दिया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी।
#3 & #4
'मिर्जापुर' में अखंडानंद त्रिपाठी और 'द कारगिल गर्ल' में अनूप सक्सेना
'मिर्जापुर' में पंकज, अखंडानंद त्रिपाठी उर्फ 'कालीन भैया' की भूमिका में दिखाई दिए हैं। उन्होंने इस किरदार से फिल्म में जान डाल दी है। उनका किरदार बहुत कम बोलता है, लेकिन उनका हर एक निर्देश या हुक्म पूरे इलाके में खौफ पैदा करता है।
फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' में पंकज ने अनूप सक्सेना का किरदार निभाया था। उन्होंने फिल्म में एक बेहतरीन पिता का किरदार बहुत बखूबी निभाया है।
जानकारी
#5 'सेक्रेड गेम्स' में गुरुजी
'सेक्रेड गेम्स' में गुरुजी का किरदार पंकज द्वारा निभाए गए सबसे विवादित किरदारों में से एक था। 'अहम् ब्रह्मास्मि' जैसे यादगार शब्द देकर, गुरुजी ने गणेश गायतोंडे को जिंदगी जीने का तरीका सिखाया।