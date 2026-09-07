पंकज त्रिपाठी के इन किरदारों ने मचा दी थी धूम

पंकज त्रिपाठी के वो किरदार जिन्होंने बदल दी उनकी पहचान

लेखन अंशिका शुक्ला 03:19 pm Sep 07, 202603:19 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनो मिर्जापुर की वजह से चर्चा में हैं। उन्होंने साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'रन' से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। लंबे संघर्ष के बाद साल 2012 की 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' ने उन्हें पहचान दिलाई और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंकज ने अपने शानदार अभिनय से कई यादगार किरदारों को जीवंत किया। ऐसे में आइए जानते हैं उनकी इन खास भूमिकाओं के बारे में।