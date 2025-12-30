2026 में इन वेब सीरीज का OTT पर इंतजार, 2 तो 5वें सीजन के साथ लौटेंगी
क्या है खबर?
नए साल का जश्न ज्यादा दूर नहीं है। फिल्मी लवर्स भी 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए साल के मौके पर कई वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही हैं, जिनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 2 सीरीज ऐसी हैं जो पिछले 4 सीजन के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर चुकी हैं। अब 5वें सीजन के साथ आ रही हैं। आइए जानते हैं इन सीरीज के बारे में।
#1
'पंचायत 5'
द वायरल फीवर (TVF) की लोकप्रिय वेब सीरीज 'पंचायत' का पहला सीजन 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो पर आया था, जिसे दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। सीरीज में, जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और रघुबीर यादव जैसे सितारे नजर आए थे। पहले सीजन की पॉपुलैरिटी के बाद, निर्माताओं ने अब तक इसके 4 सीजन जारी किए हैं। चौथा सीजन इसी साल जून, 2025 में रिलीज हुआ था। अब 'पंचायत 5' 2026 में दस्तक देने के लिए तैयार है।
#2 & #3
'गुल्लक 5' और 'हीरामंडी 2'
साेनी लिव की वेब सीरीज 'गुल्लक' का 5वां सीजन भी अगले साल 2026 में दस्तक देने के लिए तैयार है। मध्यवर्गीय परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित इस सीरीज के पिछले चारों सीजन को खूब पसंद किया गया है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' 2024 में रिलीज हुई थी। मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदिरी और सोनाक्षी सिन्हा जैसे सितारों से सजी इस सीरीज का दूसरा सीजन 2026 में आ सकता है।
#4 & #5
'तस्करी' और 'फ्रीडम एट मिडनाइट 2'
अभिनेमा इमरान हाशमी की वेब सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर वेब' का टीजर इसी महीने जारी किया गया था। ये 2026 की बहुप्रतीक्षित सीरीज है जो 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। इसके अलावा, सिद्धांत गुप्ता और चिराग वोहरा की वेब सीरीज 'फ्रीडम एट मिडनाइट' अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रही है। सोनी लिव की इस सीरीज का पहला सीजन 2024 में आया था। दूसरा सीजन 9 जनवरी, 2026 को जारी होगा।