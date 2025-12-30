2026 में इन वेब सीरीज का OTT पर इंतजार, 2 तो 5वें सीजन के साथ लौटेंगी

नए साल का जश्न ज्यादा दूर नहीं है। फिल्मी लवर्स भी 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए साल के मौके पर कई वेब सीरीज OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही हैं, जिनका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 2 सीरीज ऐसी हैं जो पिछले 4 सीजन के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर चुकी हैं। अब 5वें सीजन के साथ आ रही हैं। आइए जानते हैं इन सीरीज के बारे में।

#1 'पंचायत 5' द वायरल फीवर (TVF) की लोकप्रिय वेब सीरीज 'पंचायत' का पहला सीजन 2020 में अमेजन प्राइम वीडियो पर आया था, जिसे दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया। सीरीज में, जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और रघुबीर यादव जैसे सितारे नजर आए थे। पहले सीजन की पॉपुलैरिटी के बाद, निर्माताओं ने अब तक इसके 4 सीजन जारी किए हैं। चौथा सीजन इसी साल जून, 2025 में रिलीज हुआ था। अब 'पंचायत 5' 2026 में दस्तक देने के लिए तैयार है।

#2 & #3 'गुल्लक 5' और 'हीरामंडी 2' साेनी लिव की वेब सीरीज 'गुल्लक' का 5वां सीजन भी अगले साल 2026 में दस्तक देने के लिए तैयार है। मध्यवर्गीय परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी पर आधारित इस सीरीज के पिछले चारों सीजन को खूब पसंद किया गया है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' 2024 में रिलीज हुई थी। मनीषा कोइराला, अदिति राव हैदिरी और सोनाक्षी सिन्हा जैसे सितारों से सजी इस सीरीज का दूसरा सीजन 2026 में आ सकता है।

