साउथ में प्रभास और बॉलीवुड में रणबीर, तृप्ति डिमरी इन सितारों संग बदलेंगी सिनेमा का गणित

एक तरफ साउथ के 'बाहुबली' प्रभास का बॉक्स ऑफिस पर एकछत्र राज, दूसरी तरफ बॉलीवुड के सबसे चहेते सुपरस्टार रणबीर कपूर अपनी एक्टिंग से कायल बना रहे हैं, लेकिन इस बार कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट लेकर आई हैं तृप्ति डिमरी । अपनी अदाकारी से रातों-रात 'नेशनल क्रश' बनी तृप्ति अब इन बड़े सितारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। तृप्ति का इन दिग्गजों के साथ जुड़ना बॉक्स ऑफिस के पुराने समीकरणों को ध्वस्त कर देगा।

#1 'एनिमल पार्क' तृप्ति की आने वाली फिल्मों की सूची में सबसे चर्चित नाम रणबीर कपूर की 'एनिमल पार्क' है। इसमें तृप्ति का किरदार 'जोया' कहानी में एक नया मोड़ लाने वाला है। 'एनिमल' में तृप्ति का किरदार: संदीप रेड्डी वांगा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'एनिमल' में जोया (तृप्ति डिमरी) का किरदार भले ही छोटा था, लेकिन उसने पूरी फिल्म की दिशा बदल दी थी। अब इसके सीक्वल 'एनिमल पार्क' में तृप्ति का रोल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है।

#2 'स्पिरिट' तृप्ति की आने वाली फिल्मों में बड़ा नाम 'स्पिरिट' का भी है, जहां वो साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। इस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि तृप्ति ने यहां बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की जगह ली है। इस फिल्म में प्रभास एक कड़क पुलिस ऑफिसर की भूमिका में हैं और इसमें उनकी हीरोइन बनीं तृप्ति का किरदार काफी ग्लैमरस और दमदार होने वाला है।

Advertisement

#3 'ओ रोमियो' तृप्ति की फिल्म 'ओ रोमियो' भी खूब चर्चा में है। ये फिल्म इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तृप्ति पहली बार शाहिद कपूर संग नजर आएंगी। 'ओ रोमियो' के निर्देशक विशाल भारद्वाज हैं और इस पर पैसा लगाया है साजिद नाडियाडवाला ने। विशाल अपनी फिल्मों में किरदारों को बहुत गहराई से दिखाने के लिए जाने जाते हैं। 'एनिमल' में तृप्ति के ग्लैमरस अवतार के बाद फैंस ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि विशाल उन्हें किस अंदाज में पेश करेंगे।

Advertisement