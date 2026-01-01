नए साल में 'द ब्लैक गोल्ड' का पोस्टर जारी, महिला पुलिस अधिकारी बन छाईं सम्युक्ता
नए साल पर दक्षिण भारतीय सिनेमा की अभिनेत्री सम्युक्ता की महिला प्रधान एक्शन थ्रिलर फिल्म 'द ब्लैक गोल्ड' का पोस्टर जारी किया गया है। इसका निर्माण राजेश डंडा द्वारा हास्य मूवीज बैनर तले मगांती पिक्चर्स के सहयोग से किया गया है। वहीं निर्देशन की कमान योगेश केएमसी ने संभाली है। निर्माताओं ने करीब 75 प्रतिशत शूटिंग निपटा ली है। फिलहाल फिल्म के पोस्ट-प्रोडक्शन का काम जारी है। 'द ब्लैक गोल्ड' 2026 की गर्मियों के दौरान सिनेमाघरों का रुख करेगी।
साहसिक किरदार में नजर आईं सम्युक्ता
पैन इंडिया फिल्म 'द ब्लैक गोल्ड' में सम्युक्ता महिला पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगी। यह उनके करियर की अभी तक की सबसे चुनौतीपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। पोस्टर में खून से लथपथ कपड़े और हाथ में बंदूक थामे अभिनेत्री का साहसिक अवतार देखने लायक है। उनकी ये झलक फिल्म 'मर्दानी' में रानी मुखर्जी के किरदार की याद दिलाता है। सिनेमाघरों में यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषा के साथ रिलीज होगी।
PAN-INDIAN FILM 'THE BLACK GOLD' POSTERS UNVEILED – SUMMER 2026 RELEASE... #Samyuktha stars in an intense pan-Indian action drama, portraying a cop, titled #TheBlackGold.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 1, 2026
The makers unveiled special posters on the occasion of the New Year.
Directed by #YogeshKMC, the film is… pic.twitter.com/h3yKfiC4pT