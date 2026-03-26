राम नवमी पर फिल्म 'नागबंधम' की रिलीज तारीख का हुआ ऐलान, दुनियाभर में देगी दस्तक

लेखन ज्योति सिंह 02:16 pm Mar 26, 202602:16 pm

क्या है खबर?

पैन-इंडिया पौराणिक ड्रामा फिल्म 'नागबंधम' लंबे समय से लोगों का ध्यान खींच रही है। अभिनेता महेश बाबू ने 'महाशिवरात्रि' के शुभ अवसर पर इसका टीजर जारी किया था, जिसे काफी पसंद किया गया। अब 'राम नवमी' 2026 के खास मौके पर फिल्म की रिलीज तारीख से पर्दा उठा दिया गया है। 'नागबंधम' का निर्माण अभिषेक पिक्चर्स और NIK स्टूडियोज के बैनर तले किया गया है, जबकि लेखन और निर्देशन अभिषेक नामा द्वारा किया गया है।