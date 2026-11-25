पाकिस्तानी ड्रामा 'दर-ए-निजात' की भारत में होनी थी स्क्रीनिंग

पाकिस्तानी ड्रामा 'दर-ए-निजात' की बेंगलुरु में 2 स्क्रीनिंग पर विवाद, रद्द हुआ कार्यक्रम

लेखन ज्योति सिंह 07:07 pm Nov 25, 202607:07 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' को लेकर भारत में विवाद चरम पर है। इसका असर पाकिस्तानी ड्रामा 'दर-ए-निजात' पर भी पड़ा है, क्योंकि इसके लिए बेंगलुरु में तय 2 वॉच-पार्टी रद्द हो गईं। यह कार्यक्रम 28 नवंबर और 5 दिसंबर को होना था। सोशल मीडिया पर वायरल आमंत्रण पत्र में आने वालों से पाकिस्तानी कपड़े पहनने के लिए कहा गया था, जिसे लेकर खूब आलोचना हुई। इस विवाद ने बेंगलुरु पुलिस का ध्यान भी खींचा।