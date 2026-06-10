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 फिल्म 'है जवानी तो इश्क...' से आया नया गाना, मौनी रॉय के डांस ने मचाया तहलका

 फिल्म 'है जवानी तो इश्क...' से आया नया गाना, मौनी रॉय के डांस ने मचाया तहलका

लेखन ज्योति सिंह
Jun 10, 2026
03:43 pm
क्या है खबर?

वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' सिनेमाघरों में 5 जून को रिलीज हो चुकी है। डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक कॉमेडी में पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी मुख्य किरदारों में हैं। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों ने अपनी मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। इस बीच, निर्माताओं ने फिल्म से एक नया गाना 'पड़ोसन' जारी किया है, जिसमें मौनी रॉय अपने डांस का तड़का लगाती हुई नजर आ रही हैं।

गाना

मौनी के साथ झूमते नजर आए जिमी शेरगिल

'पड़ोसन' मुख्य रूप से एक आइटम गाना है, जिसमें मौनी के साथ जिमी शेरगिल भी नजर आए हैं। मधुबंती बागची और दिव्या कुमार की आवाज में आए इस धमाकेदार गाने को टिप्स फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है। इसके बोल जयराज ने लिखे हैं। फिल्म में जिमी ने पूजा के भाई का किरदार निभाया है। वहीं मौनी, वरुण की नकली मां बनी हैं। मनीष पॉल, चंकी पांडे, राजपाल यादव और राकेश बेदी भी फिल्म का हिस्सा हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए गाने का वीडियो

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