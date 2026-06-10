 फिल्म 'है जवानी तो इश्क...' से आया नया गाना, मौनी रॉय के डांस ने मचाया तहलका

गाना

मौनी के साथ झूमते नजर आए जिमी शेरगिल

'पड़ोसन' मुख्य रूप से एक आइटम गाना है, जिसमें मौनी के साथ जिमी शेरगिल भी नजर आए हैं। मधुबंती बागची और दिव्या कुमार की आवाज में आए इस धमाकेदार गाने को टिप्स फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया है। इसके बोल जयराज ने लिखे हैं। फिल्म में जिमी ने पूजा के भाई का किरदार निभाया है। वहीं मौनी, वरुण की नकली मां बनी हैं। मनीष पॉल, चंकी पांडे, राजपाल यादव और राकेश बेदी भी फिल्म का हिस्सा हैं।