पद्म पुरस्कार 2026: धर्मेंद्र को 'पद्म विभूषण' और प्रोसेनजीत को 'पद्मश्री' का सम्मान, देखें सूची
क्या है खबर?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस खास अवसर पर सिनेमा, संगीत और थिएटर की मशहूर हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। बता दें, सरकार ने 131 पद्म पुरस्कारों का एलान किया था। पहले चरण में 66 हस्तियां सम्मानित हुई हैं। पुरस्कार की शुरुआत बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र से हुई। जानिए कला से संबंधित अन्य हस्तियाें के बारे में, जो आज सम्मानित हुई हैं।
पुरस्कार
धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण' का सम्मान
धर्मेंद्र को मरणोपरांत 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया है। उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी पुरस्कार ग्रहण करने पहुंची। इस दौरान उनके चेहरे पर उदासी और खुशी दोनों भाव देखने को मिले। मंच पर पहुंचकर अभिनेत्री ने जैसे ही भावुक हाेकर पुरस्कार प्राप्त किया, वहां मौजूद उनकी बेटी अहाना देओल के आंसूं छलक उठे। बता दें, धर्मेंद्र का पिछले साल 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#HemaMalini receives the Padma Vibhushan on behalf of the late #Dharmendra, honouring his decades-long contribution to Indian cinema with one of India’s highest civilian awards.#PadmaAwards #PadmaVibhushan #News pic.twitter.com/Wcc3Kxk0Ui— Filmfare (@filmfare) May 25, 2026
सम्मान
इन हस्तियों को भी मिला सम्मान
बंगाली अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 'पद्मश्री' का सम्मान मिला। रघुवीर खेडकर को कला एवं थिएटर के लिए 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया। वाद्य यंत्र भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 'पद्मश्री' का सम्मान मिला। कांथा कढ़ाई शिल्पकार तृप्ति मुखर्जी को 'पद्मश्री' का सम्मान मिला। भारत के एड गुरु पीयूष पांडे को मरणोपरांत 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया। वहीं अलगोजा वादक तगाराम भील को 'पद्मश्री' मिला।
अन्य पुरस्कार
इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला सम्मान
मशहूर वायलिन वादक डॉ एन राजम को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया। गुजरात के मीर हाजीभाई कासमभाई को 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया। वहीं प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक पंडित कुमार बोस को 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया है।