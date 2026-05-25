राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार 2026 का वितरण किया

पद्म पुरस्कार 2026: धर्मेंद्र को 'पद्म विभूषण' और प्रोसेनजीत को 'पद्मश्री' का सम्मान, देखें सूची

लेखन ज्योति सिंह 07:59 pm May 25, 202607:59 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस खास अवसर पर सिनेमा, संगीत और थिएटर की मशहूर हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। बता दें, सरकार ने 131 पद्म पुरस्कारों का एलान किया था। पहले चरण में 66 हस्तियां सम्मानित हुई हैं। पुरस्कार की शुरुआत बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र से हुई। जानिए कला से संबंधित अन्य हस्तियाें के बारे में, जो आज सम्मानित हुई हैं।