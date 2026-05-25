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पद्म पुरस्कार 2026: धर्मेंद्र को 'पद्म विभूषण' और प्रोसेनजीत को 'पद्मश्री' का सम्मान, देखें सूची
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार 2026 का वितरण किया

पद्म पुरस्कार 2026: धर्मेंद्र को 'पद्म विभूषण' और प्रोसेनजीत को 'पद्मश्री' का सम्मान, देखें सूची

लेखन ज्योति सिंह
May 25, 2026
07:59 pm
क्या है खबर?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 मई को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों का वितरण किया। इस खास अवसर पर सिनेमा, संगीत और थिएटर की मशहूर हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। बता दें, सरकार ने 131 पद्म पुरस्कारों का एलान किया था। पहले चरण में 66 हस्तियां सम्मानित हुई हैं। पुरस्कार की शुरुआत बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र से हुई। जानिए कला से संबंधित अन्य हस्तियाें के बारे में, जो आज सम्मानित हुई हैं।

पुरस्कार

धर्मेंद्र को मिला 'पद्म विभूषण' का सम्मान

धर्मेंद्र को मरणोपरांत 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया है। उनकी पत्नी और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी पुरस्कार ग्रहण करने पहुंची। इस दौरान उनके चेहरे पर उदासी और खुशी दोनों भाव देखने को मिले। मंच पर पहुंचकर अभिनेत्री ने जैसे ही भावुक हाेकर पुरस्कार प्राप्त किया, वहां मौजूद उनकी बेटी अहाना देओल के आंसूं छलक उठे। बता दें, धर्मेंद्र का पिछले साल 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था।

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सम्मान

इन हस्तियों को भी मिला सम्मान

बंगाली अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 'पद्मश्री' का सम्मान मिला। रघुवीर खेडकर को कला एवं थिएटर के लिए 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया। वाद्य यंत्र भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 'पद्मश्री' का सम्मान मिला। कांथा कढ़ाई शिल्पकार तृप्ति मुखर्जी को 'पद्मश्री' का सम्मान मिला। भारत के एड गुरु पीयूष पांडे को मरणोपरांत 'पद्म भूषण' से सम्मानित किया गया। वहीं अलगोजा वादक तगाराम भील को 'पद्मश्री' मिला।

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अन्य पुरस्कार

इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला सम्मान

मशहूर वायलिन वादक डॉ एन राजम को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया। गुजरात के मीर हाजीभाई कासमभाई को 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया। वहीं प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक पंडित कुमार बोस को 'पद्मश्री' से सम्मानित किया गया है।

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