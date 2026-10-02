अक्टूबर 2026 में OTT पर लगेगा मनोरंजन का तड़का, रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
क्या है खबर?
साल 2026 खत्म होने में अब सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म दर्शकों के मनोरंजन के लिए लगातार नई फिल्में और वेब सीरीज ला रहा है। अक्टूबर का महीना भी OTT दर्शकों के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई बहुप्रतीक्षित फिल्में और सीरीज अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी। ऐसे में आइए जानते हैं अक्टूबर में OTT पर दस्तक देने वाली प्रमुख फिल्मों और सीरीज के बारे में।
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'दुपहिया' सीजन 2 और 'ओह माय डॉग'
कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज 'दुपहिया' का दूसरा सीजन 1 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाला है। इस बार सीरीज में गजराज राव के साथ-साथ रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा और दिनेश लाल यादव नजर आएंगे।
'ओह माय डॉग' को आप 1 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी और पवन मल्होत्रा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।
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'चुंबक' पार्ट 2 और 'पूजा मेरी जान'
'चुंबक' 10 सितंबर को रिलीज हुई थी। वहीं इसके बाकी 4 एपिसोड 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाले हैं, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें नीना गुप्ता और देवेन भोजानी मुख्य भूमिकाओं में हैं।
कोर्टरूम ड्रामा और क्राइम थ्रिलर फिल्म 'पूजा मेरी जान' को आप 2 अक्टूबर से ZEE5 पर देख सकते हैं। इसमें मृणाल ठाकुर, हुमा कुरैशी, विक्रम सिंह चौहान और विजय राज मुख्य भूमिका में हैं।
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'#लव' और 'द ट्रेटर्स तेलुगू'
'#लव' तमिल की रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है। इसे आप 2 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसमें अर्जुन दास और ऐश्वर्या लक्ष्मी हैं।
रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स तेलुगू' को आप 15 अक्टूबर से अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इस शो को तेजा सज्जा होस्ट कर रहे हैं। शो में अलग-अलग पृष्ठभूमि से 20 प्रतिभागी शामिल होंगे। 10 एपिसोड वाला यह रोमांचक शो 4 हफ्तों तक चलेगा।