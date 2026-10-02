अक्टूबर 2026 में आने वाली हैं ये बड़ी रिलीज

अक्टूबर 2026 में OTT पर लगेगा मनोरंजन का तड़का, रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज

लेखन अंशिका शुक्ला 06:55 am Oct 02, 202606:55 am

क्या है खबर?

साल 2026 खत्म होने में अब सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म दर्शकों के मनोरंजन के लिए लगातार नई फिल्में और वेब सीरीज ला रहा है। अक्टूबर का महीना भी OTT दर्शकों के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान कई बहुप्रतीक्षित फिल्में और सीरीज अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी। ऐसे में आइए जानते हैं अक्टूबर में OTT पर दस्तक देने वाली प्रमुख फिल्मों और सीरीज के बारे में।