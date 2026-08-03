अगस्त के पहले हफ्ते OTT पर दस्तक देंगी ये शानदार फिल्में-सीरीज

अगस्त के पहले हफ्ते OTT पर लगेगा मनोरंजन का मेला, रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में-सीरीज

लेखन अंशिका शुक्ला 06:16 pm Aug 03, 202606:16 pm

क्या है खबर?

OTT के चाहने वालों के लिए अगस्त, 2026 का पहला हफ्ता मनोरंजन से भरपूर होने वाला है। दरअसल इस दौरान रोमांस, थ्रिलर, एक्शन और ड्रामा जैसी अलग-अलग शैलियों की कई नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होंगी। अगर आप इस सप्ताह कुछ नया देखने की योजना बना रहे हैं, तो पहले जान लीजिए कि कौन-सी नई फिल्में-सीरीज विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली हैं। ऐसे में आइए पूरी सूची देखते हैं।