इस हफ्ते OTT पर आने वाली हैं ये फिल्में और वेब सीरीज

इस हफ्ते OTT पर नहीं होगी बोरियत, रिलीज होंगी ये 5 दमदार फिल्में-वेब सीरीज

लेखन अंशिका शुक्ला 06:55 pm Sep 28, 202606:55 pm

क्या है खबर?

28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक का समय OTT दर्शकों के लिए खास रहने वाला है। इस दौरान अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और क्राइम थ्रिलर जैसे कई जॉनर की फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं। नई कहानियों और मनोरंजन का भरपूर डोज देने वाली इन रिलीज का दर्शकों को इंतजार है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-सी फिल्म या सीरीज कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।