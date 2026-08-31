सितंबर में OTT पर मचेगा धमाल, एक्शन से क्राइम तक रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में-सीरीज
क्या है खबर?
सितंबर 2026 OTT प्रेमियों के लिए मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है। इस महीने अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं। दर्शकों को एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर और क्राइम ड्रामा जैसी दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगी। ऐसे में अगर आप भी नई रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए खास होने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं सितंबर में रिलीज होने वाली इन फिल्मों-सीरीज के बारे में।
#1 & #2
'गांधारी' और 'द जेंटलमैन सीजन 2'
एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'गांधारी' 3 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन देवाशीष मखीजा ने किया है। वहीं इसकी कहानी कनिका ढिल्लों ने लिखी है।
क्राइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज 'द जेंटलमैन' सीजन 2 को आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 3 सितंबर से देख सकते हैं। इस लोकप्रिय सीरीज में मुख्य कलाकार और नए चेहरे नजर आएंगे।
#3 & #4
'धमाल 4' और 'जगमे संगीतम'
कॉमेडी एडवेंचर फिल्म 'धमाल 4' 4 सितंबर, 2026 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ अरशद वारसी, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे।
तेलुगु म्यूजिकल ड्रामा 'जगमे संगीतम' 4 सितंबर से प्राइम वीडियो पर आने वाली है। इसमें प्रकाश राज के साथ-साथ अक्षय लगुसानी श्रीकांत, मधुबाला, सुमन, सिज्जू मेनन और शफ़ी नजर आएंगे।
#5 & #6
'बिग बॉस 20' और 'चुंबक'
रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 20वें सीजन के साथ 6 सितंबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाला है। इस शो को सलमान खान होस्ट करेंगे। वहीं इसमें कई बड़े सितारे धमाल मचाते हुए नजर आएंगे।
कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'चुंबक' 10 सितंबर से OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इसमें नीना गुप्ता, देवेन भोजानी, अर्जुन बिजलानी, सुमीत व्यास और हेली शाह जैसे सितारे नजर आएंगे।
#7 & #8
'द रिवोल्यूशनरी' और 'घमासान'
निखिल आडवाणी द्वारा निर्देशित वेब सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' को आप 11 सितंबर, 2026 को अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाला है। इसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा मुख्य भूमिकाओं में हैं।
क्राइम ड्रामा 'घमासान' का प्रीमियर 11 सितंबर, 2026 को ZEE5 पर होगा। इस दमदार फिल्म को तिग्मांशु धूलिया ने निर्देशित किया है और इसमें अरशद, प्रतीक गांधी और इशिता दत्ता मुख्य भूमिकाओं में हैं।