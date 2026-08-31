सितंबर में OTT पर एक के बाद एक होगा धमाका

सितंबर में OTT पर मचेगा धमाल, एक्शन से क्राइम तक रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में-सीरीज

लेखन अंशिका शुक्ला 03:28 pm Aug 31, 202603:28 pm

क्या है खबर?

सितंबर 2026 OTT प्रेमियों के लिए मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है। इस महीने अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में और वेब सीरीज दस्तक देने वाली हैं। दर्शकों को एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर और क्राइम ड्रामा जैसी दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगी। ऐसे में अगर आप भी नई रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह महीना आपके लिए खास होने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं सितंबर में रिलीज होने वाली इन फिल्मों-सीरीज के बारे में।