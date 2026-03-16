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ऑस्कर 2026: सिनेमैटोग्राफी में टूटा 98 सालों का रिकॉर्ड, पहली बार महिला सिनेमैटोग्राफर ने जीता पुरस्कार
ऑस्कर 2026: सिनेमैटोग्राफी में पहली महिला विजेता

ऑस्कर 2026: सिनेमैटोग्राफी में टूटा 98 सालों का रिकॉर्ड, पहली बार महिला सिनेमैटोग्राफर ने जीता पुरस्कार

लेखन नेहा शर्मा
Mar 16, 2026
08:53 am
क्या है खबर?

ऑस्कर 2026 में न केवल ग्लैमर का जादू चला, बल्कि इतिहास के पन्ने भी पलटे गए। रयान कूगलर की फिल्म 'सिनर्स' के लिए ऑटम अरकापाव ने सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी का पुरस्कार जीतकर धमाका कर दिया है। वो ऑस्कर के 98 साल के इतिहास में ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला सिनेमैटोग्राफर बन गई हैं। ऑटम न केवल इस श्रेणी में जीत दर्ज करने वाली पहली महिला बनीं, बल्कि वो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली अश्वेत महिला भी हैं।

ऐतिहासिक जीत

'सिनर्स' के लिए ऑटम अरकापाव की बड़ी जीत, टूटा सालों का इंतजार

सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी में अब तक सिर्फ 3 महिलाओं को नामांकन मिला था। साल 2018 में रेचेल मॉरिसन (मडबाउंड), 2021 में अरी वेगनर (द पावर ऑफ द डॉग) और 2022 में मैंडी वॉकर (एल्विस)। सालों के इंतजार के बाद ऑटम अरकापाव ने 'सिनर्स' के लिए ऑस्कर जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस श्रेणी में ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला और पहली श्वेत महिला बन गई हैं। रयान कूगलर संग 'ब्लैक पैंथर: वाकांडा फॉरएवर' के बाद 'सिनर्स' उनकी दूसरी फिल्म थी।

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सिनेमैटोग्राफी में महिला की ऐतिहासिक जीत

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