ऑस्कर 2026: सिनेमैटोग्राफी में पहली महिला विजेता

ऑस्कर 2026: सिनेमैटोग्राफी में टूटा 98 सालों का रिकॉर्ड, पहली बार महिला सिनेमैटोग्राफर ने जीता पुरस्कार

लेखन नेहा शर्मा 08:53 am Mar 16, 202608:53 am

क्या है खबर?

ऑस्कर 2026 में न केवल ग्लैमर का जादू चला, बल्कि इतिहास के पन्ने भी पलटे गए। रयान कूगलर की फिल्म 'सिनर्स' के लिए ऑटम अरकापाव ने सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी का पुरस्कार जीतकर धमाका कर दिया है। वो ऑस्कर के 98 साल के इतिहास में ये पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला सिनेमैटोग्राफर बन गई हैं। ऑटम न केवल इस श्रेणी में जीत दर्ज करने वाली पहली महिला बनीं, बल्कि वो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली अश्वेत महिला भी हैं।