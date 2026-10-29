ऑस्कर नॉमिनेटेड अभिनेत्री बारबरा बैरी का हुआ निधन

ऑस्कर नॉमिनेटेड अभिनेत्री बारबरा बैरी का निधन, 12 साल से इस बीमारी से थीं पीड़ित

लेखन ज्योति सिंह 09:39 am Oct 29, 202609:39 am

क्या है खबर?

ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड हो चुकीं हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री बारबरा बैरी अब नहीं रहीं। 28 अक्टूबर को उन्होंने 95 साल की उम्र में अपने मैनहट्टन वाले घर पर दम तोड़ा। इस दुखद खबर की पुष्टि उनकी बेटी जेन हार्निक द्वारा की गई है। बताया जा रहा है कि अभिनेत्री को टर्मिनल कैंसर का पता चला था, और वह साल 2014 से इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से जूझ रही थीं। उनके निधन से सिनेमा जगत शोक में डूब गया है।