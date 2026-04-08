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ऑस्कर 2027: 99वें एकेडमी पुरस्कारों का कब होगा आयोजन? हो गया ऐलान
ऑस्कर 2027 और 2028 की तारीखों का ऐलान

ऑस्कर 2027: 99वें एकेडमी पुरस्कारों का कब होगा आयोजन? हो गया ऐलान

लेखन ज्योति सिंह
Apr 08, 2026
01:43 pm
क्या है खबर?

ऑस्कर पुरस्कार 2026 का आयोजन 15 मार्च को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया था। ज्यादा इंतजार न कराते हुए अकेडमी एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 99वें ऑस्कर का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ 100वें एकेडमी अवार्ड्स की तारीख भी घोषित की गई है। इससे पता चला है कि अकेडमी हॉलीवुड की अगली सबसे बड़ी रात के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर चुकी है। आइए जानते हैं कि समारोह कब-कहां आयोजित होगा।

ऐलान

ऑस्कर 2027 की तारीख का हुआ ऐलान

हर साल की तरह ऑस्कर 2027 और 2028 का आयोजन मार्च में होगा। अकेडमी के अनुसार, 14 मार्च, 2027 को डॉल्बी थिएटर में 99वें ऑस्कर का आयोजन किया जाएगा, जबकि 100वें ऑस्कर के लिए 5 मार्च, 2028 का दिन तय किया गया है। अमेरिकी समय के अनुसार, इन्हें ABC पर शाम 7 बजे EST और शाम 4 बजे PST पर लाइव देखा जा सकेगा। भारत में ऑस्कर को अगले दिन सुबह लगभग 4:30 बजे से देखा जा सकेगा।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

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विवरण

99वें आस्कर समारोह से जुड़ा पूरा विवरण

अकेडमी के अनुसार, 2027 के लिए पात्रता अवधि 1 जनवरी, 2026 से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगी। जनरल कैटेगरी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म और एनिमेटेड फीचर फिल्म समेत सभी प्रविष्टियां RAISE फॉर्म के साथ, 12 नवंबर, 2026 जमा की जाएंगी। नामांकन 7 दिसंबर, 2026 की सुबह 9 बजे PT पर शुरू होंगे और 11 दिसंबर को शाम 5 बजे PT पर खत्म होंगे। 15 दिसंबर, 2026 को ऑस्कर के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची का ऐलान होगा।

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मतदान

इस तारीख से शुरू होंगे मतदान

शुरुआती मतदान 7 दिसंबर, 2026 को सुबह 9 बजे से शुरू होकर 11 दिसंबर की शाम 5 बजे तक चलेंगे। 15 दिसंबर को चयनित उम्मीदवारों का ऐलान होगा। आधिकारिक नामांकन के लिए मतदान 11 जनवरी, 2027 सुबह 9 बजे से 15 जनवरी शाम 5 बजे तक चलेंगे। इसकी घोषणा 21 जनवरी को होगी। विजेताओं के लिए आखिरी मतदान 25 फरवरी, 2027 से 4 मार्च को शाम 5 बजे तक चलेंगे। इसके बाद 99वां ऑस्कर 14 मार्च, 2027 को आयोजित होगा।

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