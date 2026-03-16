ऑस्कर 2026 में 'F1' का खुला खाता

ऑस्कर 2026: ब्रैड पिट की 'F1' ने जीता सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार

लेखन ज्योति सिंह 10:30 am Mar 16, 202610:30 am

क्या है खबर?

सिनेमा जगत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सम्मान ऑस्कर पुरस्कार, 2026 के लिए विजेताओं का ऐलान किया गया। अभिनेता ब्रैड पिट की रेसिंग फिल्म 'F1' का आखिरकार खाता खुला। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ साउंड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे 3 अन्य श्रेणियों- सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ दृश्य प्रभाव और सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए भी नामांकन मिले थे। अभिनेता जॉन क्रैसिंस्की ने मंच पर साउंड टीम के सदस्यों क्रिस बर्लो, जेम्स माथेर और मार्क टेलर को पुरस्कार दिया।