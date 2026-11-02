ओरी ने सारा अली खान से तोड़ी दोस्ती, हर जगह से किया ब्लॉक

ओरी ने सारा अली खान को क्यों किया ब्लॉक? अनबन पर खुलकर की बात

लेखन अंशिका शुक्ला 06:30 pm Nov 02, 202606:30 pm

क्या है खबर?

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी ने नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो 'डबल डेट' में कई खुलासे किए हैं, जिसके बाद वो फिर चर्चा में आ गए हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने सेलिब्रिटी दुनिया और असल जिंदगी के निजी रिश्तों के बीच के अंतर पर अपनी राय रखी। इसके अलावा ओरी ने ये भी बताया कि उन्होंने अभिनेत्री सारा अली खान और उनकी मां अमृता सिंह के साथ अपनी पुरानी दोस्ती हमेशा के लिए क्यों खत्म कर दी।