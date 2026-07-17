परेश रावल पर भड़के निर्माता अश्विन वर्दे

'OMG 2' पर घमासान, अक्षय कुमार से फिल्म हथियाना चाहते थे परेश रावल? भड़के अश्विन वर्दे

लेखन नेहा शर्मा 06:20 pm Jul 17, 202606:20 pm

क्या है खबर?

फिल्म जगत से एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है। मशहूर फिल्म निर्माता अश्विन वर्दे ने आखिरकार अभिनेता परेश रावल के उन दावों की पोल खोल दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म 'OMG 2' की कहानी उनका आइडिया था और उन्होंने ही इसे निर्देशक अमित राय के साथ मिलकर तैयार किया था। फिल्म के सह-निर्माता अश्विन ने परेश के दावों और आरोपों पर तीखा पलटवार किया है, जिससे ये विवाद और गहरा गया है।