'ओम का हरि' का ट्रेलर जारी, पहले हंसाकर फिर भावुक कर देगी पिता-बेटे की मजेदार नोकझोंक

लेखन ज्योति सिंह 06:56 pm Sep 03, 202606:56 pm

क्या है खबर?

अंशुमान झा और रघुवीर यादव की फिल्म 'ओम का हरि' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। पिता और बेटे के खट्‌टे-मीठे रिश्ते पर आधारिक यह एक भावनात्मक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें सोनी राजदान भी अहम किरदार में शामिल हैं। फिल्म का निर्देशन हरि व्यास ने किया है, जबकि निर्माण खुद अंशुमान ने फर्स्ट रे फिल्म्स के बैनर तले किया है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में दिवंगत गायिका आशा भोसले का आखिरी गाना 'ऐ मेरी जिंदगी' भी शामिल है।