फिल्म 'ओह माय डॉग' का ट्रेलर जारी, 250 कुत्तों की कहानी लेकर आए पंकज त्रिपाठी

'ओह माय डॉग' फिल्म का ट्रेलर अपने साथ एक भावुक पारिवारिक ड्रामा और सस्पेंस की झलक देता है।

इसकी शुरुआत एक छोटे बच्चे और आवारा कुत्ते की दोस्ती से होती है, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते कहानी में चौंकाने वाला भावुक मोड़ आता है। कुल मिलाकर ये फिल्म इंसान व जानवरों के बीच प्यार और इंसानियत का संदेश देती है।

बाबूलाल बाइस्कोप और थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट के बैनर बनी ये फिल्म 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।