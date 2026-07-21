फिल्म 'ओह माय डॉग' का ट्रेलर जारी, 250 कुत्तों की कहानी लेकर आए पंकज त्रिपाठी
क्या है खबर?
'ओह माय गॉड' जैसी सफल फ्रैंचाइजी बनाने के बाद, निर्देशक अमित राय 'ओह माय डॉग' लेकर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले टीजर के साथ फिल्म का ऐलान किया गया था। अब इसका आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य किरदार में हैं और उनके साथ 250 से ज्यादा कुत्तों की दिल छू लेने वाली को दिखाया गया है। माही राय, पवन मल्होत्रा, गीता अग्रवाल शर्मा, सुलक्षणा बरुआ, राजेश कुमार और विजय मिश्रा भी इसका हिस्सा हैं।
रिलीज
इसी महीने सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
'ओह माय डॉग' फिल्म का ट्रेलर अपने साथ एक भावुक पारिवारिक ड्रामा और सस्पेंस की झलक देता है।
इसकी शुरुआत एक छोटे बच्चे और आवारा कुत्ते की दोस्ती से होती है, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते कहानी में चौंकाने वाला भावुक मोड़ आता है। कुल मिलाकर ये फिल्म इंसान व जानवरों के बीच प्यार और इंसानियत का संदेश देती है।
बाबूलाल बाइस्कोप और थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट के बैनर बनी ये फिल्म 31 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
'OMG 2' DIRECTOR AMIT RAI'S NEXT FILM IS 'OHH MY DOG' – TRAILER OUT NOW – 31 JULY 2026 RELEASE... #AmitRai, the director of the acclaimed and successful #OhMyGod2, returns with his next directorial venture, #OhhMyDog.— taran adarsh (@taran_adarsh) July 21, 2026
The story celebrates the unconditional love, loyalty, and… pic.twitter.com/SCT5uSeRcY