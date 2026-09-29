'ओह माय डॉग' की OTT रिलीज तारीख आई

'ओह माय डॉग' की OTT रिलीज तारीख का ऐलान, जानिए कब-कहां होगा प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 10:44 am Sep 29, 202610:44 am

क्या है खबर?

पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'ओह माय डॉग' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए तैयार है। निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के साथ इसकी OTT रिलीज तारीख का ऐलान कर दिया है। 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 5.24 करोड़ रुपये कमाए थे। इसका कारण टॉम हॉलैंड की 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का शानदार प्रदर्शन था। अब 'ओह माय डॉग' OTT दर्शकों का दिल जीतने आ रही है।