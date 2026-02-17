'ओ रोमियो' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस पर 'ओ रोमियो' को लगा झटका, चौथे दिन इतनी नीचे आ गिरी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:41 am Feb 17, 202609:41 am

क्या है खबर?

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की थ्रिलर-एक्शन फिल्म 'ओ रोमियो' को पहले दिन शानदार ओपनिंग मिली थी। कमाई का करिश्माई सफर वीकेंड पर भी जारी रहा, लेकिन कारोबारी दिनों में कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है। विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित 'ओ रोमियो' रिलीज के चौथे दिन में आकर भी 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने से चूक गई है। दूसरी ओर, 14 फरवरी को रिलीज 'तू या मैं' की कमाई का गणित पूरी तरह से बिगड़ चुका है।