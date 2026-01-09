'ओ रोमियो' का मोशन पोस्टर जारी, ऐसे अवतार में दिखे शाहिद कपूर
क्या है खबर?
शाहिद कपूर की आगामी फिल्म 'ओ रोमियो' लंबे समय से चर्चा में हैं। निर्देशन विशाल भारद्वाज ने ज्यादा इंतजार न करवाते हुए मोशन पोस्टर जारी कर दिया है। साथ में बता दिया है कि वह शाहिद को नए अंदाज में दर्शकों के सामने पेश करने के लिए तैयार हैं। फिल्म का निर्माण साजिद नाडियाडवाला ग्रैंडसन के बैनर तले किया गया है। मोशन पोस्टर के साथ 'ओ रोमियो' की रिलीज तारीख और टीजर का खुलासा भी किया गया है।
पोस्टर
पोस्टर में दिखा शाहिद का खतरनाक अवतार
'ओ रोमियो' के मोशन पोस्टर में शाहिद का खून से लथपथ खतरनाक दिखाई दिया है। जोर से चिल्लाते हुए उनके चेहरे के रहस्यमयी भाव देखने लायक हैं। पाेस्टर के कैप्शन में बताया गया है कि टीजर 10 जनवरी को जारी होगा जो रोमियो की दुनिया में ले जाएगा। फिल्म में तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, विक्रांत मैसी, दिशा पाटनी, फरीदा जलाल और अरुणा ईरानी प्रमुख किरदार में हैं। 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'ओ रोमियो' का मोशन पोस्टर
Romeo O Romeo where art thou O'ROMEO !— Shahid Kapoor (@shahidkapoor) January 9, 2026
Catch a peek into the world of #ORomeo - Out Tomorrow!#SajidNadiadwala presents
A @VishalBhardwaj film
Releasing in cinemas 13th Feb 2026.@tripti_dimri23 @nanagpatekar #AvinashTiwary @tamannaahspeaks @VikrantMassey @DishPatani… pic.twitter.com/W89dyHoOMr