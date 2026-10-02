नुसरत भरूचा की रीढ़ की हड्‌डी में आई चोट

नुसरत भरूचा की रीढ़ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर, टीम ने बताया मुंबई में होगी सर्जरी

लेखन ज्योति सिंह 01:24 pm Oct 02, 202601:24 pm

क्या है खबर?

नुसरत भरूचा को लेकर खबर आई थी कि बाली में एक शूटिंग के दौरान वह घायल हो गई हैं। ताजा अपडेट है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के चलते उनकी रीढ़ की हड्‌डी में फ्रैक्चर हो गया है। इलाज के लिए उन्हें एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया जाएगा। अभिनेत्री के प्रवक्ता के आधिकारिक बयान के अनुसार, डॉक्टरों द्वारा नुसरत की जांच के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाएगी। फिलहाल, वह बाली के ही एक अस्पताल में निगरानी में हैं।