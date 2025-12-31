नुसरत भरूचा विवाद में फंसी

नुसरत भरूचा विवाद में फंसी, मुस्लिम धर्मगुरु बोले- इस्लाम ऐसे कृत्यों की अनुमति नहीं देता

लेखन ज्योति सिंह 08:34 pm Dec 31, 202508:34 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा अचानक एक विवाद में फंसने को लेकर चर्चा में आ गई हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे, जिसमें उन्हें उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करते देखा गया। मंदिर पहुंचकर अभिनेत्री ने पवित्र भस्म आरती में हिस्सा लिया। वहीं पुजारियों ने उन्हें शॉल भेंट की। नुसरत ने महाकाल की शरण में पहुंचकर तो खूब चर्चा बटोरी, लेकिन अब उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है।