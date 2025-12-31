LOADING...
नुसरत भरूचा विवाद में फंसी, मुस्लिम धर्मगुरु बोले- इस्लाम ऐसे कृत्यों की अनुमति नहीं देता
लेखन ज्योति सिंह
Dec 31, 2025
08:34 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा अचानक एक विवाद में फंसने को लेकर चर्चा में आ गई हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे, जिसमें उन्हें उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करते देखा गया। मंदिर पहुंचकर अभिनेत्री ने पवित्र भस्म आरती में हिस्सा लिया। वहीं पुजारियों ने उन्हें शॉल भेंट की। नुसरत ने महाकाल की शरण में पहुंचकर तो खूब चर्चा बटोरी, लेकिन अब उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है।

सवाल

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उठाए सवाल

अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अभिनेत्री नुसरत के हिंदू मंदिर जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अभिनेत्री की आलोचना करते हुए उनके कृत्य को शरिया कानून के तहत "गंभीर पाप" बताया। मौलाना ने जोर देते हुए कहा कि "इस्लाम ऐसे कृत्यों की अनुमति नहीं देता।" मंदिर अनुष्ठान में भाग लेना इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। उन्होंने मांग की कि नुसरत को पश्चाताप करना चाहिए और क्षमा के लिए कलमा पढ़ना चाहिए।

