नुसरत भरूचा विवाद में फंसी, मुस्लिम धर्मगुरु बोले- इस्लाम ऐसे कृत्यों की अनुमति नहीं देता
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा अचानक एक विवाद में फंसने को लेकर चर्चा में आ गई हैं। बीते दिनों सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे, जिसमें उन्हें उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करते देखा गया। मंदिर पहुंचकर अभिनेत्री ने पवित्र भस्म आरती में हिस्सा लिया। वहीं पुजारियों ने उन्हें शॉल भेंट की। नुसरत ने महाकाल की शरण में पहुंचकर तो खूब चर्चा बटोरी, लेकिन अब उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH उज्जैन, मध्य प्रदेश: अभिनेत्री नुसरत भरूचा महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुईं। pic.twitter.com/WexcORQv4U— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 30, 2025
सवाल
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने उठाए सवाल
अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अभिनेत्री नुसरत के हिंदू मंदिर जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अभिनेत्री की आलोचना करते हुए उनके कृत्य को शरिया कानून के तहत "गंभीर पाप" बताया। मौलाना ने जोर देते हुए कहा कि "इस्लाम ऐसे कृत्यों की अनुमति नहीं देता।" मंदिर अनुष्ठान में भाग लेना इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। उन्होंने मांग की कि नुसरत को पश्चाताप करना चाहिए और क्षमा के लिए कलमा पढ़ना चाहिए।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Bareilly, Uttar Pradesh: On Nusrat Bharucha's visit to Mahakal Temple, National President, All India Muslim Jamaat, Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi says, "... Nusrat Bharucha visited the Mahakal Temple in Ujjain, where she performed puja rituals. According to Sharia,… pic.twitter.com/EpAfc0gaM4— ANI (@ANI) December 31, 2025