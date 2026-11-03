नोरा फतेही की टीम ने जारी किया बयान

सुकेश चंद्रशेखर मामले में फंसी नोरा फतेही की टीम का आया बयान, जानिए क्या कहा

लेखन ज्योति सिंह 12:00 pm Nov 03, 202612:00 pm

क्या है खबर?

ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में नोरा फतेही को 'सरकारी गवाह' बनकर दिल्ली की एक कोर्ट में 2 नवंबर को पेश होना था, लेकिन अभिनेत्री नहीं पहुंची। कोर्ट ने नोरा की फटकार लगाते हुए सुनवाई को 6 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। अब अभिनेत्री की टीम ने सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान के जरिए सफाई दी है। उन्होंने बताया कि नोरा कोर्ट में इसलिए पेश नहीं हो पाईं क्योंकि उनके पहले से प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे।