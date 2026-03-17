नोरा फतेही-संजय दत्त के गाने 'सरके चुनर' पर बवाल

नोरा फतेही-संजय दत्त के गाने 'सरके चुनर' पर NHRC ने जताई आपत्ति, जारी किया नोटिस

लेखन ज्योति सिंह 11:50 am Mar 17, 202611:50 am

क्या है खबर?

साउथ अभिनेता ध्रुव सरजा की आगामी फिल्म 'KD: द डेविल' अपनी रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। हाल ही में, फिल्म से एक गाना जारी किया गया था जिसे 'सरके चुनर तेरी सरके' शीर्षक दिया गया है। संजय दत्त और नोरा फतेही पर फिल्माए गए इस गाने ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। इस कड़ी में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नोटिस जारी करते हुए गाने पर आपत्ति जताई है।