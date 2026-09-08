नोरा फतेही के खिलाफ दर्ज हुआ 3 करोड़ का मानहानि का केस, जानिए क्या है मामला

ड्यून्स एविएशन ने कहा कि नोरा के "लापरवाह बयानों" ने कंपनी को "गंभीर प्रतिष्ठा की क्षति, सद्भावना की हानि और प्रतिकूल व्यावसायिक प्रभाव" पहुंचाया है।

कंपनी को बुकिंग में 15-20 प्रतिशत की गिरावट और रद्द होने की संख्या में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस विमान में अभिनेत्री ने सफर किया था, वह स्टैंडर्ड और सही साइज का था।

फिलहाल, वरिष्ठ सिविल जज आर अग्रवाल की अदालत 25 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगी।