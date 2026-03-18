नोरा फतेही 'सरके चुनर' विवाद पर बोलीं- निर्माताओं ने मंजूरी नहीं ली, AI का इस्तेमाल किया

नोरा फतेही और संजय दत्त के हालिया रिलीज गाने 'सरके चुनर' पर प्रतिबंधित लग चुका है। ध्रुव सरजा की आगामी पैन-इंडिया फिल्म 'KD: द डेविल' का यह गाना अपनी रिलीज के बाद से विवादों में फंसा है। इस पूरे बवाल के बीच, आखिरकार नोरा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और फैंस के सामने स्पष्टीकरण दिया। अभिनेत्री ने फिल्म निर्माताओं पर आरोप लगाया कि उनकी जानकारी और अनुमति के बिना गाने का हिंदी वर्जन बनाया गया था। उनकी राय नहीं सुनी गई।

स्पष्टीकरण 'सरके चुनर' विवाद पर नोरा फतेही ने दिया स्पष्टीकरण 'सरके चुनर' विवाद के बीच, नोरा ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि उन्होंने 3 साल पहले इस कन्नड़ गाने की शूटिंग की थी। उस वक्त यह एक बड़े सितारे की फिल्म का हिस्सा था। अभिनेत्री ने बताया कि जब वह सेट पर थीं, निर्माताओं ने उन्हें गाने का हिंदी अनुवाद सुनाया था। उस वक्त उन्हें कुछ अश्लील या आपत्तिजनक नहीं लगा था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि निर्माता गाने का हिंदी वर्जन इतने आपत्तिजनक बोलों के साथ बनाएंगे।

आरोप नोरा फतेही ने AI इस्तेमाल करने का आरोप लगाया नोरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गाने के पोस्टर के लिए उनकी और संजय दत्त की AI तस्वीर बनाई गई थी। जब लॉन्च के दौरान उन्होंने हिंदी वर्जन देखा, तो निर्देशक से कहा कि इससे विरोध होगा, लेकिन इंडस्ट्री में उनका कोई समर्थन न होने के कारण उनकी बात अनसुना किया गया। अभिनेत्री ने बताया कि इसी वजह से उन्होंने खुद को परियोजना से अलग कर लिया और इसका प्रचार न करने का फैसला किया।

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आभार अभिनेत्री ने फैंस का जताया आभार नोरा ने फैंस का आभार जताते हुए कहा, "मैं नहीं चाहती कि कोई सोचे कि मैं इसका समर्थन करती हूं। विरोध के लिए धन्यवाद, इसी दबाव के कारण निर्माताओं ने गाना हटा दिया है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सिनेमा में आमतौर पर इसी तरह काम होता है। कलाकारों की राय और स्वीकृति निर्माताओं के लिए मायने नहीं रखती है। ध्रुव अभिनीत 'KD: द डेविल' 30 अप्रैल को रिलीज होगी, जिसमें शिल्पा शेट्‌टी और जिशु सेनगुप्ता भी हैं।

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