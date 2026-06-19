FIFA के मंच से ऐसी चमकीं नोरा फतेही, गूगल सर्च में उड़ा दी सबकी धज्जियां
क्या है खबर?
FIFA विश्व कप के मंच पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीतने के बाद बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। FIFA के मंच से नोरा का जादू कुछ ऐसा चला कि उन्होंने लोकप्रियता के मामले में बाकी सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद नोरा इंटरनेट पर दुनियाभर में सबसे ज्यादा गूगल की जाने वाली बॉलीवुड स्टार बन गई हैं।
जलवा
FIFA शो के बाद इंटरनेट पर छाईं नोरा
बॉलीवुड में कदम रखने के बाद नोरा फतेही ने अपनी अलग पहचान बनाई है। 'दिलबर' और 'साकी साकी' जैसे हिट गानों से उन्होंने करोड़ों फैंस का दिल जीता। उन्हें असली अंतरराष्ट्रीय पहचान बड़े वैश्विक समारोहों में लगातार परफॉर्मेंस से मिली। FIFA वर्ल्ड कप, 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में धमाकेदार प्रस्तुति के बाद नोरा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस परफॉर्मेंस के बाद वो दुनियाभर में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली बॉलीवुड आर्टिस्ट बन गई हैं।
उपलब्धि
प्रियंका-आलिया को पछाड़ गूगल ट्रेंड्स में टॉप पर पहुंचीं नोरा
12 जून, 2026 को नोरा ने FIFA वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में ऊर्जावान और धमाकेदार परफॉर्मेंस देकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। इस शो ने दुनियाभर में चर्चा बटोरी। इसके बाद उन्होंने प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा सर्च की गई बॉलीवुड आर्टिस्ट का खिताब हासिल किया। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार उनकी सर्च में अचानक भारी उछाल आया। नोरा ने ये उपलब्धि इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों के साथ भी साझा की।
जश्न
करियर की सबसे बड़ी कामयाबी पर भावुक हुईं नोरा
FIFA वर्ल्ड कप 2026 में ऐतिहासिक परफॉर्मेंस के बाद नोरा ने सोशल मीडिया पर खूबसूरत और भावुक तस्वीरें शेयर कर आभार जताया। इन तस्वीरों में वो अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ इस खास पल का जश्न मनाती दिखीं, जिसमें उनकी मां, भाई, बहन और स्कूल टीचर भी शामिल थे। पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा, 'मैं इसे आप सभी के साथ साझा करना चाहती थी।' नोरा ने बताया कि ये उनके करियर का सबसे यादगार और भावनात्मक जश्न रहा।