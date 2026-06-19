FIFA के मंच से ऐसी चमकीं नोरा फतेही, गूगल सर्च में उड़ा दी सबकी धज्जियां

लेखन नेहा शर्मा 07:23 pm Jun 19, 202607:23 pm

क्या है खबर?

FIFA विश्व कप के मंच पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दुनियाभर के दर्शकों का दिल जीतने के बाद बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। FIFA के मंच से नोरा का जादू कुछ ऐसा चला कि उन्होंने लोकप्रियता के मामले में बाकी सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। इस धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद नोरा इंटरनेट पर दुनियाभर में सबसे ज्यादा गूगल की जाने वाली बॉलीवुड स्टार बन गई हैं।