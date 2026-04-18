नितेश तिवारी की 'रामायण' का लास वेगास में डंका, दिवाली पर मचेगा दुनियाभर में शोर
नितेश तिवारी की 'रामायण' ने लास वेगास के सिनेमाकॉन में अपनी धमाकेदार शुरुआत की है। फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और रावण का किरदार निभा रहे एक्टर यश ने बताया कि इसे पश्चिमी दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि वे इससे आसानी से जुड़ सकें। यश के मुताबिक, "हमारी कोशिश है कि फिल्म दुनियाभर के लोगों तक पहुंचे, इसलिए पश्चिमी दर्शकों के लिए भी इसकी कहानी जानी-पहचानी लगे।"
'रामायण' का बजट 4,000 करोड़ तक
'रामायण' को बनाने में 4,000 करोड़ तक का खर्च आएगा। यह फिल्म दो भागों में दर्शकों के सामने आएगी। इसका पहला भाग 8 नवंबर 2026 को पूरी दुनिया में रिलीज होगा, जो ठीक दिवाली के मौके पर होगा। वहीं, दूसरा भाग साल 2027 में देखने को मिलेगा। फिल्म में रणबीर कपूर राम का किरदार निभा रहे हैं, साई पल्लवी सीता के रूप में दिखेंगी, सनी देओल हनुमान बने हैं और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नज़र आएंगे।