पाकिस्तानी दर्शकों ने की 'रामायण' ट्रेलर के VFX और कलाकारों की तारीफ, जानिए क्या बोले?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का ट्रेलर हाल ही में सामने आया है। इसके शानदार विजुअल्स और 4 हजार करोड़ रुपए के भारी-भरकम बजट ने सबका ध्यान खींचा है।

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, यश रावण की भूमिका में हैं और साई पल्लवी सीता बनी हैं। इसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूब हो रही है। पाकिस्तान के यूट्यूबर मविया उमेर फारूकी ने फिल्म के ऐतिहासिक पैमाने और दमदार अभिनय की तारीफ की है।

वहीं, हसनात खान ने ट्रेलर को 'अविश्वसनीय' बताया है।