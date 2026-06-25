NMACC में क्या है ऐसा खास? हॉलीवुड सितारों से लेकर संस्कृति प्रेमियों तक, हर कोई है इसका दीवाना
नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) की शुरुआत 2023 में जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई थी। बहुत कम समय में ही यह भारतीय नृत्य और संगीत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के बड़े शोज के लिए भी एक खास जगह बन गया है।
नीता अंबानी द्वारा स्थापित इस सेंटर में स्थानीय परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय रंगत के साथ खूबसूरती से जोड़ा गया है। यहां एक विशाल थिएटर है, जहां शानदार प्रस्तुतियां होती हैं, वहीं छोटे स्टूडियोज में वर्कशॉप भी आयोजित की जाती हैं।
NMACC में होती हैं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां
NMACC के उद्घाटन समारोह में जेंडाया और टॉम हॉलैंड जैसी हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं।
इस भव्य शुरुआत से मुंबई को वैश्विक कला के मानचित्र पर एक विशेष पहचान मिली। तब से, यहां द फैंटम ऑफ द ओपेरा और कैट्स जैसे कई विश्व-प्रसिद्ध म्यूजिशल्स का मंचन हो चुका है।
साथ ही, ऐसी प्रदर्शनियां भी लगाई गईं जिन्होंने विश्व फैशन पर भारतीय प्रभाव को उजागर किया। अपने पहले म्यूजिकल में NMACC ने कहानी कहने के अनूठे अंदाज में भारत के समृद्ध इतिहास को पेश किया।
इन सब की बदौलत NMACC आज सांस्कृतिक अनुभवों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है।