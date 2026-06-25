NMACC में क्या है ऐसा खास? हॉलीवुड सितारों से लेकर संस्कृति प्रेमियों तक, हर कोई है इसका दीवाना

NMACC में होती हैं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां

NMACC के उद्घाटन समारोह में जेंडाया और टॉम हॉलैंड जैसी हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं।

इस भव्य शुरुआत से मुंबई को वैश्विक कला के मानचित्र पर एक विशेष पहचान मिली। तब से, यहां द फैंटम ऑफ द ओपेरा और कैट्स जैसे कई विश्व-प्रसिद्ध म्यूजिशल्स का मंचन हो चुका है।

साथ ही, ऐसी प्रदर्शनियां भी लगाई गईं जिन्होंने विश्व फैशन पर भारतीय प्रभाव को उजागर किया। अपने पहले म्यूजिकल में NMACC ने कहानी कहने के अनूठे अंदाज में भारत के समृद्ध इतिहास को पेश किया।

इन सब की बदौलत NMACC आज सांस्कृतिक अनुभवों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है।