प्रियंका चोपड़ा और निक जाेनस का मिलन किसने कराया?

निक जोनस नहीं, बल्कि इस शख्स की वजह से प्रियंका चोपड़ा बनीं जोनस परिवार की बहू

लेखन नेहा शर्मा 12:07 pm Jul 15, 202612:07 pm

क्या है खबर?

जोनस ब्रदर्स के मशहूर यूट्यूब पॉडकास्ट 'हे जोनस' के हालिया एपिसोड में इस बार बेहद खास मेहमान और उनकी भाभी प्रियंका चोपड़ा जोनस नजर आईं। इस दौरान निक जोनस ने अपनी लव स्टोरी का एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि प्रियंका से उनके रिश्ते की शुरुआत किसकी सलाह के कारण हुई थी। निक और प्रियंका ने हंसते हुए माना कि उनका वो पहला मैसेज काफी अजीब था। आइए जानते हैं निक-प्रियंका की पहली बातचीत का ये दिलचस्प किस्सा।