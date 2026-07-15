निक जोनस नहीं, बल्कि इस शख्स की वजह से प्रियंका चोपड़ा बनीं जोनस परिवार की बहू
क्या है खबर?
जोनस ब्रदर्स के मशहूर यूट्यूब पॉडकास्ट 'हे जोनस' के हालिया एपिसोड में इस बार बेहद खास मेहमान और उनकी भाभी प्रियंका चोपड़ा जोनस नजर आईं। इस दौरान निक जोनस ने अपनी लव स्टोरी का एक दिलचस्प किस्सा साझा करते हुए बताया कि प्रियंका से उनके रिश्ते की शुरुआत किसकी सलाह के कारण हुई थी। निक और प्रियंका ने हंसते हुए माना कि उनका वो पहला मैसेज काफी अजीब था। आइए जानते हैं निक-प्रियंका की पहली बातचीत का ये दिलचस्प किस्सा।
खुलासा
भाई केविन की वजह से शुरू हुई थी निक की प्रियंका संग लव स्टोरी
निक ने खुलासा किया कि उनके भाई केविन जोनस ने उन्हें प्रियंका के करीब लाने में एक अप्रत्याशित भूमिका निभाई थी।
निक ने बताया कि केविन ने उन्हें प्रियंका की सुपरहिट सीरीज 'क्वांटिको' देखने के लिए प्रेरित किया था, जिसे देखने के बाद ही निक को प्रियंका से संपर्क करने का ख्याल आया।
पॉडकास्ट के इस एपिसोड में निक-प्रियंका ने अपने अब तक के सफर की यादों को ताजा किया। साथ ही परिवार ने एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक भी किया।
सुझाव
भाई के कहने पर निक ने देखी थी 'क्वांटिको' सीरीज
अपने रिश्ते के शुरुआती दिनों को याद करते हुए निक ने बताया कि केविन ही वो शख्स थे, जिन्होंने सबसे पहले उन्हें प्रियंका के काम से रूबरू कराया था।
केविन ने निक से पूछा था, "अरे, क्या तुमने ABC पर यह शो देखा है?" उनका इशारा प्रियंका की सुपरहिट थ्रिलर सीरीज 'क्वांटिको' की तरफ था।
निक ने माना कि उस समय उन्होंने ये शो नहीं देखा था। हालांकि, केविन के सुझाव के बाद उन्होंने इसे देखने का फैसला किया।
संकेत
निक को मिला था ब्रह्मांड का इशारा
इसके तुरंत बाद निक को ब्रह्मांड का इशारा मिला, जब उनकी नजर सीधे प्रियंका के शो 'क्वांटिको' के बड़े बिलबोर्ड पर पड़ी।
जल्द ही बातचीत भारत में प्रियंका की गजब की दीवानगी पर मुड़ गई।
जो जोनस ने प्रियंका संग एयरपोर्ट पहुंचने का अनुभव याद करते हुए बताया कि वो वहां उमड़ी भारी भीड़ को देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने इसे एक 'शाही स्वागत' जैसा बताया, जो भारतीय दर्शकों का अपने सितारों के प्रति बेइंतहा प्यार दर्शाता है।
लव स्टोरी
डेढ़ साल तक सिर्फ मैसेज पर बात, फिर मेट गाला से पहले पहली मुलाकात
प्रियंका-निक के रिश्ते की शुरुआत 2016 में एक्स पर एक मैसेज से हुई थी।
करीब डेढ़ साल तक मैसेज पर जुड़े रहने के बाद वो वे पहली बार 2017 के मेट गाला से ठीक पहले मिले।
साल 2018 में दोनों ने डेटिंग शुरू की और जुलाई 2018 में ग्रीस में सगाई कर ली। दिसंबर 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में दोनों की भव्य शादी हुई। जनवरी, 2022 में सरोगेसी के जरिए उनकी बेटी मालती मैरी का जन्म हुआ।