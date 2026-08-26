नीना गुप्ता की सीरीज 'चुंबक' का मजेदार ट्रेलर रिलीज, दिल छू लेगा ये पारिवारिक ड्रामा

लेखन ज्योति सिंह 04:47 pm Aug 26, 202604:47 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता की सीरीज 'चुंबक' का ऐलान इस साल की शुरुआत में किया गया था। अब निर्माताओं ने इस पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा का आधिकारिक ट्रेलर जारी करते हुए रिलीज तारीख बता दी है। इसका लेखन और निर्देशन आतिश कपाड़िया ने किया है, जबकि निर्माण जमनादास मजीठिया ने अपने बैनर हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस के तहत किया है। सीरीज में देवेन भोजानी, अर्जुन बिजलानी, सुमित व्यास, अनंत वी जोशी और हेली शाह समेत कई सितारे मौजूद हैं।