फिल्म 'इक्का' का ट्रेलर जारी, इंसाफ करने आए सनी देओल; अक्षय खन्ना ने चौंकाया
क्या है खबर?
सनी देओल और अक्षय खन्ना की आगामी फिल्म 'इक्का' का ऐलान इस साल की शुरुआत में हुआ था। अब निर्माताओं ने फिल्म का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है। 'बॉर्डर' (1997) की रिलीज के 29 साल बाद, सनी और अक्षय एक साथ आ रहे हैं, लेकिन फिल्म में वह एक-दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने किया है। इसमें दिया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख, और आकांक्षा रंजन कपूर भी अहम किरदारों में हैं।
ट्रेलर
वकील के किरदार में दमदार लगे सनी, अक्षय ने फिर चौंकाया
ट्रेलर न्याय, वफादारी, पुरानी दुश्मनी और व्यक्तिगत अपराधबोध के इर्द-गिर्द घूमता है। सनी वकील 'अर्जुन मेहरा' की भूमिका में हैं, जो 'शौर्यमान गौर' (अक्षय) का केस लड़ते हैं। उस पर हत्या का आरोप है। देखते ही देखते व्यक्तिगत बदले की यह कहानी एक बड़े युद्ध में बदल जाती है। सनी का वही दमदार अंदाज दिखा है, जो फिल्म 'दामिनी' (1993) में था। वहीं अक्षय प्रभावशाली, लेकिन क्रूर लगे हैं। फिल्म 'इक्का' 10 जुलाई, 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
The biggest case needs the biggest player. Ikka aa raha hai ♠️🔥 pic.twitter.com/nOf4b1T1Kt— Netflix India (@NetflixIndia) June 29, 2026