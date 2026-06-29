फिल्म 'इक्का' का ट्रेलर जारी, इंसाफ करने आए सनी देओल; अक्षय खन्ना ने चौंकाया

लेखन ज्योति सिंह 07:33 pm Jun 29, 202607:33 pm

क्या है खबर?

सनी देओल और अक्षय खन्ना की आगामी फिल्म 'इक्का' का ऐलान इस साल की शुरुआत में हुआ था। अब निर्माताओं ने फिल्म का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया है। 'बॉर्डर' (1997) की रिलीज के 29 साल बाद, सनी और अक्षय एक साथ आ रहे हैं, लेकिन फिल्म में वह एक-दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देंगे। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने किया है। इसमें दिया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख, और आकांक्षा रंजन कपूर भी अहम किरदारों में हैं।