सीरीज 'शक' की रिलीज तारीख आई, लापता बच्चे की तलाश भटकती दिखेंगी परिणीति चोपड़ा

नेटफ्लिक्स ने 'शक' की प्रीमियर तारीख का ऐलान किया है। साथ में पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'शक की सुई चल पड़ी है, तारीख नजदीक आ रही है।'

यह 24 सितंबर, 2026 से इसी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी।

इसकी कहानी एक मां और उसके 9 साल से लापता बच्चे की तलाश पर आधारित है। इसमें ताहिर राज हुसैन, सोनी राजदान, जेनिफर विंगेट, व्यास सुमित और हर्लिन सेठी जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में दिखेंगे।