'लस्ट स्टोरीज 3' का ट्रेलर हुआ जारी, इश्क-तड़प और अनकही ख्वाहिशों से भरपूर कहानी

लेखन ज्योति सिंह 03:19 pm Sep 09, 202603:19 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की चर्चित फिल्म 'लस्ट स्टोरीज' के अब तक 2 भाग आ चुके हैं। अब इसका तीसरा भाग आने वाला है, जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इसमें अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की रियल-लाइफ जोड़ी ऑन-स्क्रीन नजर आई है। फिल्म के अन्य मुख्य किरदारों में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, विजय वर्मा, अली फजल, राधिका मदान, अभिषेक बनर्जी, गुरफतेह पीरजादा और सना थम्पी हैं। निर्देशन आदित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज ने मिलकर किया है।