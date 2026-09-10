परिणीति चोपड़ा की सीरीज 'शक' का ट्रेलर रिलीज, सस्पेंस और थ्रिल घुमा देगा दिमाग

लेखन ज्योति सिंह 01:10 pm Sep 10, 202601:10 pm

क्या है खबर?

परिणीति चोपड़ा की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज 'शक: ट्रस्ट नो वन' अपने डिजिटल प्रीमियर के लिए तैयार है। इससे पहले निर्माताओं ने इसका आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें ताहिर राज हुसैन, सोनी राजदान, जेनिफर विंगेट, सुमित व्यास और हर्लिन सेठी जैसे कई सितारे भी शामिल हैं। निर्देशन रेनसिल डी'सिल्वा ने किया है, जबकि निर्माण मशहूर फिल्ममेकर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा द्वारा किया गया है। 'शक' एक मां और 9 साल पहले अस्पताल से चुराई उसकी बेटी पर आधारित सीरीज है।