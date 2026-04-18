नेटफ्लिक्स की नई पेशकश 'ग्लोरी', जानिए किस दिन सुलझेगा बॉक्सिंग रिंग के पीछे छिपे खूनी राज
नेटफ्लिक्स ने अपनी नई सीरीज 'ग्लोरी' का ट्रेलर जारी कर दिया है। यह एक ऐसी सीरीज है जो भारतीय बॉक्सिंग की रोमांचक दुनिया को एक दिलचस्प मर्डर मिस्ट्री के साथ जोड़ती है। कहानी रघुबीर सिंह के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार सुविंदर विक्की निभा रहे हैं। रघुबीर एक महत्वाकांक्षी बॉक्सिंग कोच है, लेकिन उसकी जिंदगी में तब उथल-पुथल मच जाती है जब उसकी बेटी पर हमला होता है और एक ओलंपिक बॉक्सिंग स्टार की मौत हो जाती है।
'ग्लोरी' नेटफ्लिक्स पर 1 मई को आएगी
इस सीरीज को करण अंशुमन और कर्माण्या आहूजा ने मिलकर बनाया है। इसमें दिव्येंदु, पुलकित सम्राट, जन्नत जुबैर, आशुतोष राणा, सिकंदर खेर और सायनी गुप्ता जैसे कई सितारे नजर आएंगे। दर्शकों को इस सीरीज में पारिवारिक ड्रामे के साथ-साथ बॉक्सिंग की जोरदार टक्कर भी देखने को मिलेगी। यह सीरीज 1 मई से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी, तो अपने कैलेंडर पर यह तारीख नोट कर लें।