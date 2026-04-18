नेटफ्लिक्स की नई पेशकश 'ग्लोरी', जानिए किस दिन सुलझेगा बॉक्सिंग रिंग के पीछे छिपे खूनी राज मनोरंजन Apr 18, 2026

नेटफ्लिक्स ने अपनी नई सीरीज 'ग्लोरी' का ट्रेलर जारी कर दिया है। यह एक ऐसी सीरीज है जो भारतीय बॉक्सिंग की रोमांचक दुनिया को एक दिलचस्प मर्डर मिस्ट्री के साथ जोड़ती है। कहानी रघुबीर सिंह के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार सुविंदर विक्की निभा रहे हैं। रघुबीर एक महत्वाकांक्षी बॉक्सिंग कोच है, लेकिन उसकी जिंदगी में तब उथल-पुथल मच जाती है जब उसकी बेटी पर हमला होता है और एक ओलंपिक बॉक्सिंग स्टार की मौत हो जाती है।