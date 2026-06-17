क्या नेटफ्लिक्स पर आएगा 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन? पोस्ट से मिला संकेत
क्या है खबर?
कॉमेडियन समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन जल्द दर्शकों के बीच लौटेगा। इस बात की पुष्टि कॉमेडियन ने पहले कर दी थी और रजिस्ट्रेशन से जुड़ा अपडेट भी लोगों के साथ साझा किया था। एक दिन पहले समय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो लिखकर पोस्ट किया था। तब से लोग जानने के लिए उत्सुकत थे कि आखिर यह शो किस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगा। अब इससे जुड़ा नया अपडेट आया है।
संकेत
नेटफ्लिक्स की पोस्ट ने बढ़ाई हलचल
हाल ही में, नेटफ्लिक्स ने एक पोस्ट साझा किया, जिसमें कॉमेडियन के बॉडीगार्ड अमीन खान नजर आ रहे हैं। ग्रे टी-शर्ट और काली जींस के साथ उनकी जेब में नींबू-मिर्च लटकता हुआ दिख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पोस्ट को समय के सोशल मीडिया हैंडल पर भी टैग किया गया है। कैप्शन में लिखा है, 'कृपया कमेंट में नींबू और मिर्च वाले इमोजी डालिए, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी।' यह मजेदार पोस्ट लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Drop 🍋🌶️ in the comments pls, we're gonna need it pic.twitter.com/c2Qjy980OF— Netflix India (@NetflixIndia) June 17, 2026
पुष्टि
निर्माताओं की ओर से आधिकारिक ऐलान का इंतजार
फिलहाल नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक तौर पर कुछ ऐलान नहीं किया है, लेकिन लोगों का अंदाजा है कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 इसी प्लेटफॉर्म पर आएगा। बता दें, पिछले साल 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया द्वारा एक प्रतियोगी से उसके माता-पिता के संबंधों के बारे में अश्लील और आपत्तिजनक सवाल पूछा था। उनका ये वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने शो की खूब आलोचना की थी। रैना और रणवीर के खिलाफा FIR तक दर्ज कराई गई थीं।