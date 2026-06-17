'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' पर आया अपडेट

क्या नेटफ्लिक्स पर आएगा 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन? पोस्ट से मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह 06:17 pm Jun 17, 202606:17 pm

क्या है खबर?

कॉमेडियन समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन जल्द दर्शकों के बीच लौटेगा। इस बात की पुष्टि कॉमेडियन ने पहले कर दी थी और रजिस्ट्रेशन से जुड़ा अपडेट भी लोगों के साथ साझा किया था। एक दिन पहले समय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो लिखकर पोस्ट किया था। तब से लोग जानने के लिए उत्सुकत थे कि आखिर यह शो किस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगा। अब इससे जुड़ा नया अपडेट आया है।