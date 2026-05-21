फिल्म 'मां बहन' के ट्रेलर रिलीज पर आया अपडेट

फिल्म 'मां बहन' के किरदारों का हुआ नामकरण, निर्माताओं ने बताया कब आएगा ट्रेलर

लेखन ज्योति सिंह 02:21 pm May 21, 202602:21 pm

क्या है खबर?

माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी अपनी फिल्म 'मां बहन' के जरिए दर्शकाें का मनोरंजन करने आ रही हैं। हाल ही में, निर्माताओं ने फिल्म का टीजर जारी करते हुए सभी किरदारों से रूबरू करवाया था। 21 मई को फिल्म से जुड़ा एक और अपडेट आया है, जिसमें इन किरदारों का नामकरण किया गया है। इसके अलावा, ट्रेलर की रिलीज तारीख का खुलासा भी कर दिया गया है। बता दें, इस डार्क कॉमेडी का निर्देशन सुरेश त्रिवेणी ने किया है।