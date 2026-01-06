'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' का अभी अंत नहीं, डॉक्यूमेंट्री का हुआ ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 10:44 am Jan 06, 202610:44 am

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' का आखिरी एपिसोड नए साल पर प्रसारित हुआ। करीब 2 घंटे और 5 मिनट वाले इस एपिसोड को देखने के बाद दर्शक निराश हुए हैं, क्योंकि मुख्य किरदार एलेवन, विलेन वेक्ना का काम तमाम कर देती है। यह अंत लोगों को रास नहीं आया और अटकलें लगने लगीं कि निर्माता सीरीज के आगे की कहानी ला सकते हैं। इन सब के बीच, निर्माताओं ने बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्री का ऐलान किया है।