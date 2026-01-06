'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' का अभी अंत नहीं, डॉक्यूमेंट्री का हुआ ऐलान
क्या है खबर?
नेटफ्लिक्स की चर्चित वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' का आखिरी एपिसोड नए साल पर प्रसारित हुआ। करीब 2 घंटे और 5 मिनट वाले इस एपिसोड को देखने के बाद दर्शक निराश हुए हैं, क्योंकि मुख्य किरदार एलेवन, विलेन वेक्ना का काम तमाम कर देती है। यह अंत लोगों को रास नहीं आया और अटकलें लगने लगीं कि निर्माता सीरीज के आगे की कहानी ला सकते हैं। इन सब के बीच, निर्माताओं ने बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्री का ऐलान किया है।
घोषणा
'वन लास्ट एडवेंचर' डॉक्यूमेंट्री की हुई घोषणा
नेटफ्लिक्स ने 'वन लास्ट एडवेंचर: द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' नाम की नई डॉक्यूमेंट्री की घोषणा की है। इसके जरिए सीरीज के कलाकारों, निर्माताओं और टीम के अन्य सदस्यों के साथ कहानी को उसके अंतिम क्षण तक पहुंचाने की प्रक्रिया का पूरा विवरण दिखाएगी। इसके अलावा, डॉक्यूमेंट्री के जरिए कलाकारों के निजी अनुभवों को जानने को मौका भी मिलेगा। 'वन लास्ट एडवेंचर' का निर्देशन मार्टिना राडवान ने किया है, जिसे 12 जनवरी को स्ट्रीम किया जाएगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
The making of the final adventure 🎥❤️🔥— Netflix India (@NetflixIndia) January 5, 2026
Watch One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, out 12 January, only on Netflix. pic.twitter.com/B2Wa4ebiGg