नेटफ्लिक्स की सीरीज 'चुंबक' देने आ रही हंसी की डोज, रिलीज तारीख का हुआ ऐलान

लेखन ज्योति सिंह 05:37 pm Jul 31, 202605:37 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स ने साल की शुरुआत में अपने पारिवारिक कॉमेडी ड्रामा 'चुंबक' का ऐलान किया था। आतिश कपाड़िया द्वारा लिखित और निर्देशित इस सीरीज का निर्माण जमनादास मजीठिया और आतिश कपाड़िया ने अपने बैनर हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस के तहत किया है। इसमें दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता, देवेन भोजानी, अमायरा दस्तूर, अर्जुन बिजलानी, अनंत वी जोशी और हेली शाह समेत कई कलाकार मौजूद हैं। अब निर्माताओं ने सीरीज का प्रोमो जारी करते हुए इसकी आधिकारिक रिलीज तारीख का ऐलान किया है।