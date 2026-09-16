'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 5' का हुआ ऐलान, इस दिन से गूंजेंगे हंसी के ठहाके 

निर्माताओं ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 5' का ऐलान करते हुए मजेदार प्रोमो साझा किया है जो दिवाली, क्रिसमस और अन्य त्याेहारों को मनाने का वादा करता है।

पिछले सीजन की तरह इस सीजन में भी कृष्णा अभिषेक, सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे। हालांकि, मेहमानों के नामों का खुलासा अभी नहीं किया गया है।

शो का प्रीमियर 26 सितंबर, 2026 से नेटफ्लिक्स पर होगा। नए एपिसोड हर शनिवार रात 8 बजे प्रसारित होंगे।